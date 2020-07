In einem Magdeburger Pflegeheim wurden 170 Personen auf das Coronavirus getestet. Die Ergebnisse werden frühestens Freitag erwartet.

Magdeburg l Nach einem ersten Corona-Fall in einem Magdeburger Pflegeheim wurden von den 170 Bewohnern und Mitarbeitern der Einrichtung am Mittwoch Abstriche genommen, teilte Stadtsprecherin Kerstin Kinszorra am Donnerstag mit. Mit den Testergebnissen rechne man frühestens am Freitag, sagte Kinszorra weiter. Für das Pflegeheim, das von der Stadtverwaltung nicht genannt wurde, wurde vom Gesundheitsamt ein Besuchsverbot angeordnet.

Ob die Angehörigen der Bewohner des Heimes über den Infektionsfall und das verhängte Besuchsverbot informiert wurden, konnte die Stadtsprecherin nicht sagen. Die Information der Angehörigen sei nicht Aufgabe des Gesundheitsamtes. Das Amt werde erst wieder tätig, falls der Test eines weiteren Bewohners oder Mitarbeiters positiv ausfallen sollte, so Kinszorra. Dann würden die entsprechenden Kontaktpersonen ermittelt und informiert.

Einhaltung der Hygieneregeln bei Versorgung

Von weitergehenden Vorsichtsmaßnahmen war nichts bekannt. Man gehe davon aus, so Kinszorra, dass die Heimleitung alle vorgegebenen Standards und die zwischen Heimleitung und Gesundheitsamt festgelegten Strategien im Falle von Covid-19-Erkrankungen erfüllt. Das Personal der Pflegeeinrichtung trage bei der Versorgung der Bewohner konsequent FFP2-Masken und beachte die Hygieneregeln, so die Stadtsprecherin.

Am Mittwoch wurde eine 85-Jährige Bewohnerin im Uniklinikum positiv auf das Virus getestet. Nach Angaben der Stadtverwaltung lebte die Frau in dem Pflegeheim in einem Einzelzimmer und hatte hauptsächlich Kontakt zu ihrer Tocher und Enkelin. Die Tochter der 85-Jährigen wurde ebenfalls getestet, das Ergebnis steht aber noch aus.