Corona-Protest in Magdeburg: Demo zieht erneut durch die Innenstadt

Mehrere Tausend Menschen haben am Montag, 20. Dezember 2021, in Magdeburg gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Dabei kam es vereinzelt zu Rangeleien mit der Polizei.

Magdeburg - In Magdeburg gab es am Montag, 20. Dezember 2021, erneut einen unangemeldeten Demonstrationszug gegen die Corona-Maßnahmen. Nach Angaben der Polizei nahmen daran etwa 3000 Personen teil. Nach Schätzungen der Volksstimme dürften es mindestens so viele Teilnehmer wie in der Vorwoche gewesen sein, da waren es 3500.