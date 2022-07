Corona sorgt für Wandel im Handel in Magdeburg

Nordabschnitt des Breiten Wegs in Magdeburg, eine der Fußgängerzonen mit Handel in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Wie geht es dem Handel in der Magdeburger Innenstadt? Zwei Expertinnen gaben im Rahmen des Magdeburger Offline-Festivals am Wochenende darüber Auskunft. Die eine ist Susanne Eva Dörrwand. Sie ist bei der Industrie- und Handelskammer Magdeburg zuständig unter anderem für die Bereiche Dienstleistungsgewerbe, Handel sowie Kultur- und Kreativwirtschaft. Sie sagt: „In diesem Jahr hätten Handel und Gastronomie dann zu Beginn der Ferien wieder ins Geschäft einsteigen können. Doch die Ferien bremsten auch hier ein wenig die erhofften Umsätze aus. Seit zwei bis drei Wochen bekommen wir in der IHK jetzt aber auch sehr positive Rückmeldungen“, berichtet sie. Wohlgemerkt: Positive Rückmeldungen, denn die Menschen kommen wieder in die Stadt. Doch die Aufgaben sind nicht kleiner geworden, wie sie weiter berichtet.