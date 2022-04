Deutschland lässt die Masken fallen. Die Ampelkoalition erklärte am 3. April die pandemische Lage bundesweit für beendet. Die meisten 2G- und 3G-Regeln fielen damit weg. Was die einen für längst überfällig hielten, kritisieren seitdem die anderen.

Zwei der modernsten Corona-Testzentren in Sachsen-Anhalt sind das Corona-Testzentrum im Elbepark , direkt neben dem Modegeschäft New Yorker und das Corona-Testzentrum in Wolmirstedt , in der Rogätzer Straße 27, neben der Getränkequelle.

Als „unglückliche landespolitische Entscheidung“ bezeichnete beispielsweise Dr. Münch, Präsident der Apothekerkammer, Sachsen-Anhalts Entscheidung, vom verpflichtenden Tragen von Masken in Apotheken abzusehen. Er appelliert an die Kunden, vor allem ältere und kranke Menschen weiterhin zu schützen und freiwillig eine Maske zu tragen.

Florian Seidel, Betreiber vom Corona-Testzentrum im Elbepark und Corona-Testzentrum in Wolmirstedt sieht das ähnlich und verweist zusätzlich auf regelmäßiges Testen. Die Inszidenzzahlen sind nach wie vor sehr hoch, genauso wie der Krankenstand in den Unternehmen und den Familien. Da die kostenlosen Bürgertest noch bis Ende Juni möglich sind, empfiehlt er: „Corona-Schnelltests im Testzentrum weiter regelmäßig in Anspruch zu nehmen, hauptsächlich zum Selbstschutz und zum Schutz von Familie, Freunden und Kollegen.“

Franziska Puchta ist dreifach geimpft und genesen. Sie lässt einen Anitkörpertest durchführen, um Klarheit über mögliche Antikörper zu erhalten Fotos: V. Leonarzyk

Vor dem Fest zum Bürgertest!

„Zunächst hat jeder, der ein negatives Corona-Testergebnis erhält Gewissheit, nicht infektiös zu sein. Er selbst ist frei von Corona-Viren und es besteht keine Gefahr, andere ungewollt zustecken. Besonders wenn Feiertage wie Ostern, Pfingsten oder andere Familienfeiern anstehen, sollten Gäste und Gastgeber Rücksicht aufeinander nehmen und vor der Zusammenkunft einen Corona-Schnelltest machen.

Warum Corona-Tests nach wie vor wichtig sind?

Beim kostenlosen Antigen-Schnelltest, dem sogenannten Bürgertest, wird mit einem Abstrich in Nase und Rachen nachgewiesen, ob sich Coronaviren im Körper befinden. Selbst bei einer geringen Viruslast, reagieren die Schnelltest, die Florian Seidel und sein Team im Corona-Testzentrum im Elbepark und im Corona-Testzentrum in Wolmirstedt verwenden. Der Vorteil dieser sensiblen Tests liegt auf der Hand. Egal wie das Ergebnis aussieht, die Menschen haben in jeder Hinsicht Gewissheit. Fällt der Test positiv aus, können sie sich und ihre Familie schützen.

Außerdem besteht nach einem positiven Ergebnis, das Anrecht auf einen kostenlosen PCR-Test. Dieser ist sonst kostenpflichtig. Der PCR-Test kann direkt vor Ort gemacht werden.

Lohnt sich regelmäßiges Testen trotz Corona-Impfung und Boostern?

„Ja“, sagt Florian Seidel. „Denn die Corona-Impfung, egal mit welchem Impfstoff, schützt vor schweren Krankheitsverläufen – nicht vor einer Infektion an sich. Man kann sich trotz Impfung anstecken. So wie bei den Impfungen gegen Masern oder Windpocken. Die Gefahr an der Krankheit zu sterben ist gering.“

Antikörpertest – warum ist dieser wichtig?

Wer wissen möchte, ob er ohne es zu wissen, eine Corona-Infektion durchlebt hat, kann dies durch einen Antikörpertest feststellen. Dieser ermittelt innerhalb kurzer Zeit, ob Antikörper vorhanden sind. Auch hier arbeitet das Team vom Testzentrum im Elbepark mit einem hochmodernen Verfahren. Dieses ermittelt nicht nur ob Antikörper vorhanden sind, sondern auch wie viele.

„Denn aus diesem Testergebnis kann man ableiten, ob eine Booster-Impfung schon notwendig ist“, erklärt Florian Seidel. „Auch Eltern können sich auf diese Weise Gewissheit verschaffen, ob ihre Kinder schon eine Corona-Infektion überstanden haben, ohne erkennbare Symptome.“

rt-PCR-Test – für Urlauber und Reisende

Urlauber und Reisende brauchen für die Einreise in verschiedene Länder einen PCR-Test. Wo genau dieser Nachweis erbracht werden muss, ist auf der Homepage des Auswärtigen Amtes uner , um in ein fremdes Land einzureisen. Manchmal sind Reisende oder Familien in Zeitnot und es muss schnell gehen. Dafür bietet das Corona-Testzentrum im Elbepark den rt-PCR-Test an. Die Buchstaben „rt“ stehen für „real time“ – übersetzt „echt Zeit“.

Das Testzentrum im Elbepark ist das einzige in der Region, das real-time-PCR-Tests anbietet. Florian Seidel erklärt: „Wir können unseren Kunden PCR-Testergebnisse innerhalb einer Stunde zur Verfügung stellen. Nur Ärzte und einige Apotheken haben vergleichbare Möglichkeiten.“

Termine und weitere Infos zum Corona-Schnelltest, PCR-Test, rt-RCR-Test und Antikörpertest unter www.pcr-magdeburg.de und unter www.coronatest-boerde.de.

Öffnungszeiten im Corona-Testzentrum im Elbepark & Wolmirstedt

Montag bis Freitag: 8.50 Uhr – 18.00 Uhr

Samstag: 8.50 Uhr – 16.00 Uhr

Sonntag: 11.00 Uhr – 17 Uhr