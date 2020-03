Die Landeshauptstadt Magdeburg untersagt Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. Diese Regelung gilt ab sofort.

Magdeburg l Die Landeshauptstadt Magdeburg entspricht der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Der hatte empfohlen, wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen vorerst abzusagen.

In einer am Montag, 9. März 2020, verbreiteten Presseinformation teilte die Landeshauptstadt mit, dass ab sofort Konzerte, Sport- und andere Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern untersagt seien. Die Regelung gilt bis auf Weiteres und soll den Ausbruch beziehungsweise die Weiterverbreitung des Coronavirus und der gefährlichen VarianteCorona SARS-CoV-2 auf dem Gebiet der Landeshauptstadt einschränken, so eine Sprecherin

Die Untersagung bezieht sich sowohl auf Veranstaltungen in geschlossenen Hallen als auch unter freiem Himmel. Die Veranstalter sind aufgefordert, so zu verfahren. Das Gesundheits- und Veterinäramt behält sich vor, bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen hygienische Auflagen zu erteilen.

Das bedeutet, dass zahlreiche Veranstaltungen in den nächsten Tagen in Magdeburg wohl nicht stattfinden werden. So beispielsweise das Konzert von Kontra K am Dienstag, 10. März 2020, in der Getec-Arena und die Messe Magdeboot, die vom 13. bis 15. März 2020 in den Messehallen stattfinden sollte. Ebenso nicht stattfinden könnten nach der Untersagung wohl das Konzert von Roland Kaiser (14. und 15. März 2020, Getec-Arena) sowie die Auftritte von Helge Schneider (14. März 2020, Stadthalle) und Johannes Oerding (15. März 2020, Stadthalle).

Betroffen davon sind auch das Länderspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande am Freitag, 13. März 2020, in der Getec-Arena. Hier müssen aber die Veranstalter entscheiden, ob es dann unter Ausschluss der Zuschauer stattfinden soll. Das Gleiche gelte für das Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonnabend, 14. März 2020, sagte die Stadtsprecherin auf Nachfrage