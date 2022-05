Corona: Wie ein Magdeburger Handwerker die Krise meistert

Auch Bereiche, die nicht von Corona-Schließungen betroffen sind, müssen sich auf die Situation einstellen. Ein Beispiel aus einem Handwerksunternehmen in Magdeburg.

Thomas Dunkel im Materiallager von Dunkel Technische Kundendienste in Magdeburg.

Magdeburg - Es könnten rosige Zeiten für all jene sein, die mit dem Bau und der Ausstattung von Häusern zu tun haben: Es wird so viel gebaut und saniert wie lange nicht. Doch die Tücke steckt im Detail, und sie hat einen Namen: Corona. Thomas Dunkel ist Inhaber von Dunkel Technische Kundendienste, einem Innungsbetrieb aus dem Bereich Sanitär, Heizung und Klima mit mehr als 50 Mitarbeitern und Sitz an der Carnotstraße.