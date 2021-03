Die Mitarbeiterin eines Labors hält eine Probe in den Händen. Die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Variante B.1.1.7 breitet sich auch in Magdeburg weiter aus. Symbolfoto: dpa

Das Coronavirus und die britische Variante breiten sich in Magdeburg weiter aus. Betroffen sind auch Kitas und Schulen.

Magdeburg l Etwa die Hälfte der Magdeburger, die sich in den vergangenen Tagen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, tragen die britische Mutation in sich. Das erklärte am Mittwoch Amtsarzt Dr. Eike Hennig auf Volksstimme-Nachfrage. Dabei zeige sich auch in der Landeshauptstadt, dass die Ansteckungsgefahr bei dieser Variante höher ist als bei dem Ursprungsvirus. Allerdings würden die Infizierten mit der Virusmutation zumindest nicht schwerer erkranken.

Das Coronavirus verbreitet sich weiterhin in der gesamten Stadt. „Das macht mir Sorgen“, so Hennig. „Wir haben das Virus überall, das heißt, es ist mittendrin.“ Einen Hotspot gebe es nicht.

Coronavirus breitet sich in Familien aus

Die Infektionen würden sich oft innerhalb von Familien verbreiten. Dabei seien nur wenige ältere Menschen und Altenheime so gut wie gar nicht betroffen. Die Neu-Infizierten seien, mit wenigen Ausnahmen, zwischen 16 und 66 Jahren alt. „Das macht mich etwas unruhig“, erklärte Hennig. Es ist genau jenes Alter, in dem die meisten Menschen einer Arbeit nachgehen.

Vier Kitas und sieben Schulen seien ebenfalls aktuell beim Gesundheitsamt gemeldet. „Aber ich sehe auch hier keine großen Ausbrüche“, so Hennig. Derzeit seien knapp 200 Kinder und Jugendliche sowie etwa 30 Erzieher, Lehrer oder Schulbegleiter in Quarantäne. „Das ist nicht außerordentlich viel“, schätzt der Amtsarzt ein.

Auch Kitas und Schulen betroffen

In zwei Kitas seien ganze Gruppe nach Hause geschickt worden, weil positiv getestete Erwachsene in beiden Bereichen unterwegs waren. Trotz allem spricht sich Hennig weiterhin für die Öffnung von Schulen und Kitas aus. „Ich bin nach wie vor dafür“, sagte er. Vielleicht könne man künftig bei der Quarantäne-Anordnung in diesem Bereich besser differenzieren. Die Quarantäne sei nach wie vor das beste Mittel, um das Virus wieder einzudämmen.

In den Krankenhäusern sei die Lage in Bezug auf Covid-19-Patienten stabil. In der Uniklinik werden 18 Covid-Patienten behandelt, 7 davon auf der ITS, berichtete Hennig. Im städtischen Klinikum werden 10 Patienten mit dem Coronavirus medizinisch betreut, 3 davon auf der ITS.

In den vergangenen zwei Tagen wurden wieder mehr Neu-Infektionen gemeldet als zuvor. Mehr als 70 Prozent der positiven Tests würden auf eine Mutation hin untersucht werden. Bislang sei nur einmal die brasilianische Variante nachgewiesen worden. Und das liege schon einige Wochen zurück.

Am 10. März 2021 wurden für Magdeburg 41 Neu-Infektionen gemeldet. Die Inzidenz stieg auf 71,56.