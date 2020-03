Für die Mitarbeiter am Klinikum Magdeburg wurde am Montag eine eigene Fieberambulanz eröffnet. Hier lässt ein Mitarbeiter gerade einen Anstrich nehmen. Foto: Klinikum Magdeburg

Vier Mitarbeiter des Klinikums Magdeburg sind mit dem Coronavirus infiziert. Das Klinikum eröffnet nun eine Fieberambulanz fürs Personal.

Magdeburg l Die Mitarbeiter des städtischen Klinikums Magdeburg können sich jetzt in ein eigener Fieberambulanz auf das Coronavirus testen lassen. Am Montag wurde diese in einem Nebengebäude aufgebaut, teilte das Klinikum mit.

Aktuell sind vier Mitarbeiter des Klinikums positiv auf den Coronavirus getestet worden, darunter ein Mitarbeiter aus einem nichtmedizinischen Bereich. Bei einem Arzt wurde das Virus am Freitag festgestellt, bei einem zweiten Arzt am Montag. Beim dritten Arzt ist das Virus am Dienstag nachgewiesen worden.

Die Infizierten befinden sich in der häuslichen Quarantäne. Mehr als 80 Kollegen sind als sogenannte Kontaktpersonen ausgemacht und müssen nun täglich über einen vom Gesundheitsamt festgelegten Zeitraum getestet werden. Solange diese Kontaktpersonen einen negativen Abstrich haben, keine Erkältungssymptome aufweisen und sich gesundheitlich fit fühlen, arbeiten sie während dieser Abstrichzeit weiter, teilte das Klinikum mit.

Sachsen-Anhalts Corona-Bestimmungen Magdeburg (md) l Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen: Im Kampf gegen die Corona-Krise gibt es auch in Sachsen-Anhalt drastische Maßnahmen. Was ist weiterhin erlaubt, was verboten? Das sind Sachsen-Anhalts Bekanntmachungen zum Coronavirus.



Unabhängig davon würden alle Mitarbeiter, die im direkten Patientenkontakt stehen, seit Montag mit Mund-Nasen-Schutz arbeiten.

