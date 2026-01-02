Bargstedt - Ein Zwölfjähriger hat versucht, mit einer Wunderkerze die Zündschnur eines Böllers zu verlängern und ist bei der Explosion des Feuerwerkskörpers schwer verletzt worden. Der Junge habe zunächst einen nicht abgebrannten Böller zusammen mit Freunden in Bargstedt (Kreis Stade) gefunden, wie die Polizei mitteilte. Er habe den übriggebliebenen Rest der Zündschnur dann mit einer Wunderkerze verlängert und diese angesteckt. Den Feuerwerkskörper habe er nicht rechtzeitig wegwerfen können - er sei in seiner Hand explodiert. Sanitäter brachten den schwer verletzten Jungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.