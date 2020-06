Das Kinder- und Jugendhaus "Magnet" in Magdeburg ist wegen der Corona-Pandemie vorerst geschlossen. Archivfoto: Uli Lücke

Sieben weitere Freizeit-Einrichtungen bleiben in Magdeburg vorerst zu. Grund ist die Corona-Pandemie.

Magdeburg l Es sei nur eine Vorsichtsmaßnahme, teilt die Stadt Magdeburg am 18. Juni 2020 mit: Sieben weitere Freizeit-Einrichtungen für Kinder und Jugendliche bleiben bis 1. Juli zu. So soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus vermieden werden. Dort sollen sich viele Mitglieder von Familien aufgehalten haben, in denen Covid-19-Erkrankungen aufgetreten sind.

Von den Schließungen betroffen sind:

Kinder- und Jugendhaus "Magnet" (Sudenburg)

Kinder- und Jugendhaus "Altstadt"

Kinder- und Jugendhaus "HOT Alte Bude" (Buckau)

Kinder- und Jugendhaus "Fuchsbau" (südliche Altstadt)

"zone! – der Medientreff" (am Universitätsplatz)

Jugendwerkstatt "Buntes Werkstattprojekt" (Neustädter Feld)

Familien- und Jugendzentrum am Rennebogen (Neu Olvenstedt).

Bereits seit 15. Juni geschlossen sind die Kinder- und Jugendhäuser "Knast" am Moritzplatz in der Neuen Neustadt und "Bauarbeiter" im Neustädter Feld. Die Mitarbeiter aller Häuser seien trotzdem telefonisch erreichbar, so die Stadt.

