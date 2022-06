Frauen Damenwahl im Handwerk: Fünf Frauen aus Magdeburg erzählen von ihrem Weg zum Bau-Beruf

Frauen in Bau-Berufen sind längst nicht mehr so außergewöhnlich wie noch vor Jahren. Dennoch sind Frauen auf Baustellen in der Minderheit. Und so erleben sie ihren Arbeitsalltag.