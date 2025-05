Magdeburg. - Wer ein freies Baugrundstück in Magdeburg ergattert hat, ist voller Vorfreude auf sein Eigenheim. Doch der Weg von der Abgabe des Bauantrags bis zur Baugenehmigung ist oftmals lang. Nun gibt es eine Idee, das Verfahren zu verkürzen.

In der Regel vergehen drei bis vier Monate, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung, die auf eine Anfrage von CDU-Stadtrat Julian Schache zurückgeht. Die Frist liegt nach Landes-Bauordnung bei drei Monaten. Im Schnitt wird sie in Magdeburg also um rund einen Monat überschritten. Das liegt laut Verwaltung aber oft daran, dass Unterlagen nicht vollständig eingereicht werden.

Digital vom Bauantrag bis zur Baugenehmigung

Abhilfe schaffen könnte ein digitalisiertes Genehmigungsverfahren, davon ist Schache überzeugt. Der CDU-Stadtrat hat während der jüngsten Stadtratssitzung einen Antrag eingereicht, der in zur weiteren Debatte in die zuständigen Fachausschüsse überwiesen wurde.

Die Einführung eines digitalen End-to-End-Verfahrens würde einen entscheidenden Schritt zur Modernisierung und Effizienzsteigerung in der Verwaltung darstellen, ist Schache überzeugt. Das beginne beim digitalen Einreichen der Unterlagen und Ende mit der digitalen Genehmigung.

„Die Digitalisierung ermöglicht reibungslose und schnelle Arbeitsprozesse, was zu signifikanten finanziellen Einsparungen führt“, ist er überzeugt. Ob es soweit kommt, muss am Ende der Stadtrat entscheiden.