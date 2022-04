Darum haben die Magdeburger Schachzwerge ihr Qualitätssiegel verteidigen können

Deutschlands größter Schachverein kommt aus Magdeburg. Die Schachzwerge sind zum zweiten Mal in Folge für ihre Vereinsarbeit mit einem Qualitätssiegel der Deutschen Schachjugend ausgezeichnet worden. Das steckt dahinter.

Magdeburg - Wer an die Sportstadt Magdeburg denkt, dem mag zuerst Fußball und Handball in den Sinn kommen. Als nächste Assoziation könnten die Schwimmer, Kanuten und Leichtathleten folgen, die olympische Erfolge einheimsen. Was dabei etwas aus dem Fokus gerät, es gibt durchaus noch andere Sportarten, die das Stadtleben prägen. Bestes Beispiel: Schach.