Eine Violine liegt auf Notenblättern. Violinen hätten auch beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Magdeburg erklingen können.

Magdeburg - Die Absage kam vor allem im Kulturausschuss nicht gut an. Vorsitzender Oliver Müller (Die Linke) hatte im Juni-Stadtrat nachgehakt. Aber die erhoffte direkte Antwort blieb Oberbürgermeisterin Simone Borris schuldig. Nun erklärt Bürgermeisterin Regina-Dolores Stieler-Hinz, die auch Beigeordnete für Kultur ist, die Hintergründe für die Absage.

Drei Seiten ist die Stellungnahme lang. Doch wirklich zufrieden zeigt sich Müller mit den Erklärungen nicht. Stieler-Hinz holt noch einmal weit aus. Als sich die Landeshauptstadt im Januar 2020 um die Austragung für das Jahr 2025 beworben hatte, sei der Stadtrat auch nicht involviert gewesen. Die Bürgermeisterin schreibt dick unterstrichen von einer „verwaltungsinternen Initiative“. Was folgte, war eine Absage des Deutschen Musikrates für 2025 mit dem Hinweis, Magdeburg könnte 2026 oder 2027 Austragungsort werden. Was der damalige OB Lutz Trümper befürwortet habe. Allerdings seien die Kosten, die die Stadt zu tragen habe, in Krisenzeiten angestiegen, worauf auch der Musikrat hingewiesen habe. Statt einst angedachter 250 000 Euro sollte nun mit dem Doppelten gerechnet werden.

Absage aufgrund finanzieller Einschnitte

Am 24. März habe sie im Rahmen einer Klausurtagung mit Mitgliedern des Kulturausschusses über die schwierige Haushaltssituation gesprochen und dabei auch erwähnt, dass neue Projekte, auch der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ vorerst nicht umsetzbar seien schreibt Stieler-Hinz. Und am 26. Mai erfolgte dann die Absage der Verwaltung an die Projektleitung des Wettbewerbs „aufgrund drastischer finanzieller Einschnitte“.

Dennoch, betont die Kulturbeigeordnete, sei die Landeshauptstadt weiterhin daran interessiert, den Bundeswettbewerb in Magdeburg auszutragen. Erklärtes Ziel sei es, dass dies 2029 gelinge. Für 2027 und 2028 würden bereits andere Städte Interesse zeigen. Was unklar war und ist, ist die anteilige Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt. Diese müsste auch geklärt werden. Und der Stadtrat solle 2025 per Beschluss sein klares Interesse bekunden.

Für Oliver Müller liest sich die Stellungnahme eher wie ein Rauswinden. Dass der Stadtrat über die Absage gar nicht informiert wurde und der Vorgang erst im Nachgang erklärt werde, hält er für bedenklich. Mitglieder des Kulturausschusses hätten aus unterschiedlichen Quellen von der Absage erfahren müssen. „Es wird noch darüber zu reden sein, im Kulturausschuss am 22. August und dann auch im Stadtrat“, so der Ausschussvorsitzende. Der Stadtrat hat das Thema allerdings nicht in der kommenden Sitzung auf der Tagesordnung, sondern erst am 16. November.