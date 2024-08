Aus der Ferne wirkt es, als sei sie nicht mehr da. Doch die prächtige Weide am Adolf-Mittag-See in Magdeburg wurde nur geköpft - und nicht komplett gefällt. Das hat genau einen Grund.

Treppensanierung am Adolf-Mittag-See

Vom gegenüberliegenden Ufer aus wirkt es so, als sei die Weide (rechts) verschwunden. Aber ein Rest steht noch, sie wurde gekürzt.

Magdeburg. - Steht sie noch oder musste sie weichen? Wer im Stadtpark Rotehorn am Adolf-Mittag-See entlangschlendert, fragt sich, was mit der Weide passiert ist, die kürzlich noch in ganzer Pracht neben der Treppe stand. Es bestand doch die große Hoffnung, dass sie gerettet werden kann.