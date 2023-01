Zuzana Čaputová ist in vieler Hinsicht ein Vorbild in der europäischen Politik. Dafür soll sie im August mit dem höchsten Preis der Stadt Magdeburg ausgezeichnet werden.

Magdeburg (vs) - Magdeburg wird die Präsidentin der Slowakischen Republik, Zuzana Čaputová, wird mit dem Kaiser-Otto-Preis 2023 ehren. Darüber hat die Landeshauptstadt informiert. Mit dem Preis würdigen das Preiskomitee und die Kulturstiftung Kaiser Otto ihr politisches Engagement.

Preis geht an Kämpferin für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit

Konkret soll Zusana Čaputová mit dem Kaiser-Otto-Preis für ihre europäische Haltung und ihren konstruktiven Einsatz für Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Freiheit, hieß es. Der Kaiser-Otto-Preis wird bei einem Festakt am 30. August im Dom zu Magdeburg verliehen. Damit ist die Preisverleihung mitten im Jubiläumsjahr zum 1050. Todestag Ottos des Großen.

Wichtigster Preis der Landeshauptstadt Magdeburg

„Mit dem wichtigsten Preis der Landeshauptstadt Magdeburg ehren wir in diesem Jahr eine weltoffene und überzeugte Europäerin, die weit über die Grenzen der Slowakei hinaus internationale Hochachtung und Anerkennung genießt und eine klare Position gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bezogen hat“, so Oberbürgermeisterin Simone Borris. „Mit Hartnäckigkeit, Überzeugungskraft, Gradlinigkeit und Mut kämpfte Zuzana Čaputová bereits lange vor Antritt ihres politischen Amtes für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Sie avancierte zur Leitfigur für eine demokratische, von liberalen Werten geprägte Slowakei und ist insbesondere politisch aktiven Frauen ein Vorbild.“

Preisträgerin engagiert sich im Klimaschutz

In der Begründung des Preiskomitees heißt es unter anderem: „In bewegenden und schwierigen Zeiten für Europa, geprägt von großen Krisen, wie wir sie momentan erleben, war und ist Zuzana Čaputová eine engagierte und passionierte Streiterin für fundamentale Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Freiheit sowohl in ihrem Land als auch in Europa. Die Verteidigung der Demokratie sieht sie als eine der Hauptaufgaben für europäische Politiker*innen ihrer Generation. In der konservativ geprägten Slowakei setzt sie sich mutig und leidenschaftlich für die Gleichberechtigung von Homosexuellen und ethnischen Minderheiten ein und engagiert sich unermüdlich für den Klimaschutz. Sie gibt denjenigen eine Stimme, die gesellschaftlich nicht gehört werden und ist ein Vorbild für politisch aktive Frauen.“

Preisverleihung im August im Magdeburger Dom

Die Verleihung des Kaiser-Otto-Preises findet am 30. August 2023 im Dom zu Magdeburg St. Mauritius und Katharina statt. Die Feierstunde wird damit traditionell an dem Ort begangen, der auf das Engste mit Kaiser Otto dem Großen verbunden ist. Er erhob Magdeburg im 10. Jahrhundert zu einem führenden Herrschaftszentrum, das sich in seiner Bedeutung mit Städten wie Aachen, Rom und Konstantinopel messen konnte. Otto I. verhalf Magdeburg zu Weltgeltung.