Sinkende Strompreise in Magdeburg trotz steigender Grundkosten: Warum sich der Blick auf Ihre Rechnung ab 2026 lohnen könnte.

Das bedeuten die neuen Strompreise der SWM Magdeburg für die Menschen

Die Preise für den Strom in Magdeburg ändern sich.

Magdeburg. - Ab dem 1. Januar treten bei den Strompreisen der SWM Magdeburg Änderungen in Kraft, die viele Kunden spürbar betreffen werden. Es geht um zwei zentrale Bestandteile jeder Stromrechnung: den jährlichen Grundpreis und den verbrauchsabhängigen Arbeitspreis. Beide bewegen sich – allerdings in unterschiedliche Richtungen. Was das für den eigenen Geldbeutel bedeutet, zeigt sich erst auf den zweiten Blick.