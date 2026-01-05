Kosten für die Energie Das bedeuten die neuen Strompreise der SWM Magdeburg für die Menschen
Sinkende Strompreise in Magdeburg trotz steigender Grundkosten: Warum sich der Blick auf Ihre Rechnung ab 2026 lohnen könnte.
05.01.2026, 09:00
Magdeburg. - Ab dem 1. Januar treten bei den Strompreisen der SWM Magdeburg Änderungen in Kraft, die viele Kunden spürbar betreffen werden. Es geht um zwei zentrale Bestandteile jeder Stromrechnung: den jährlichen Grundpreis und den verbrauchsabhängigen Arbeitspreis. Beide bewegen sich – allerdings in unterschiedliche Richtungen. Was das für den eigenen Geldbeutel bedeutet, zeigt sich erst auf den zweiten Blick.