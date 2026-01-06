In Halberstadt wurde die fahrbereite Zuggarnitur des SVT Görlitz in den Winterschlaf geschickt. Doch die Arbeit der Ehrenamtlichen geht weiter, damit die Legende der DDR-Reichsbahn auch für Passagiere mit Rollstuhl bereit ist.

Legendärer DDR-Schnellzug: Bei der VIS in Halberstadt wird der SVT nun barrierefrei

Nicht zu übersehen: An diesem Mittelwagen des SVT Görlitz wurde in Halberstadt der Einstieg deutlich verbreitert.

Halberstadt. - Mit ausreichend Frostschutz in den Leitungen wartet die Legende SVT bei der VIS Verkehrs Industrie Systeme GmbH in Halberstadt darauf, für die Fahrten im Frühjahr wachgeküsst zu werden. Die Arbeiten an dem ehemaligen Schnellzug der Reichsbahn gehen in den Werkhallen weiter. Der SVT soll nun inklusiv werden.