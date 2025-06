Am 21.6. verwandelt sich die Magdeburg in ein großes, kostenloses Open-Air-Festival.

Das bietet die Fête de la Musique in Magdeburg - alle Auftritte, Acts und Termine

Cooles Event am 21. Juni

Die Fete de la Musique startet auch in diesem Jahr wieder in den längsten Tag des Jahres.

Magdeburg - Magdeburg am 21. Juni – das ist nicht nur der längste Tag des Jahres, sondern auch der lauteste, bunteste und musikalisch vielfältigste. Wenn die Fête de la Musique ruft, antwortet die Stadt mit Beats, Chören, Gitarrenriffs. 2025 erlebt die Landeshauptstadt bereits die 23. Ausgabe dieses weltweiten Musikfestivals. Wie jedes Jahr ist der Eintritt frei. Mehr als 70 Künstler auf 21 Bühnen quer durch die Stadt feiern die Musik und das Leben. Von Stadtfeld bis Sudenburg, vom Yachthafen bis Buckau.

2025 feiert der Klosterbergegarten das 200-jährige Bestehen. Daher sind hier dieses Jahr mehrer Bühnen – einschließlich der Hauptbühne.

Alle Acts und Auftritte zur Fête de la Musique in Magdeburg

Café Flair, Breiter Weg 21 – 17, 19 und 21 Uhr: Unbeschwert feat. Uli Haase – Rock und Pop; 18, 20 und 22 Uhr Ka:Ma (Loop Akustik Duo); 22.40 Uhr DJ Roger

Café Treibgut, Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen – 18 Uhr: Danny Priebe

Domkönig, Danzstraße 13 – 16 und 18 Uhr: Paul, Rock, Pop, Singer-Songwriter; 19 und 22 Uhr: Ben Fischer – Singer-Songwriter

Ernas Lebensmitttelpunkt, Annastraße 40 – 13 Uhr: Mariya John, Singer­songwriter; 14 Uhr: Deaf Donkeys – Indie, Alternative, Punk und Rock, 15 Uhr Higashi Daiko – Taiko-Trommeln; 16 Uhr: OpTHIEMisten – Rock und Pop; 16.45 Uhr: Selektivton, DJ Electro; 18.15 Uhr: Gabriali ­ Acoustic Indie­Pop

Feuerwache, Innenhof, Halberstädter Straße 140 – 18 und 19.30 Uhr: PLAN D, Chor; 18.30 und 20.30 Uhr: Feeelin’ Groovy – Rock- und Pop-Cover; 20 Uhr: Chris und Diana – Rock- und Pop-Cover; 21 Uhr: Offene Bühne

Festung Mark, Hohepfortewall – 17 Uhr: Higashi Daiko, Taiko Trommeln; 18 Uhr: isuma, Indie Folk; 19.15 Uhr: Patina's Garden, Rock und Pop; 20.30 Uhr Traumfresser, Punk-Rap; 21.45 Uhr Red Stained Blue, Red-Hot-Chili-Peppers-Cover

Gesellschaftshaus, Schönebecker Straße 129 – 14.30 Uhr: Offizielle Eröffnung auf der Parkbühne; 15 Uhr: OCTC – Poésie électronique, Chanson und Rap (Parkbühne); 16.15 Uhr: Gabriali, Acoustic Indie­Pop (Terrassenbühne); 17.15 Uhr: thebyz – Rock und Pop (Parkbühne); 18 Uhr: muMPItz – Jazz und Swing (Terrassenbühne; 19 Uhr: Bans – Blues – Country, Folk, Pop und Rock (Parkbühne); 20 Uhr: Herr Kluge – Pop (Terrassenbühne); 21 Uhr: Mondjunge – Hip­Hop (Parkbühne); 22 Uhr: Annett Gapstream – Melodic Techno

Halberstädter Straße 57 – 15 und 16.30 Uhr: DerBesteHipHopDjderStadtausnZooladen – Hip-Hop; 16.30 und 17.30 Uhr: Machta Morgan Live MPC; 17.30 und 18.15 Uhr: Open Mic Host: Mart n Jay OpenMic; 18.45 und 19.20 Uhr: Easy East – Rap; 19.30 und 20 Uhr: Mart n Jay – Rap; 20 und 21.30: Kwake Live – Beats; 21.30 Uhr: DJ lieb

Hasselbachplatz – 18 Uhr: Saxlust – Swing, Rock und Welthits; 20.30 Uhr: Smoke’n Harmony – Rock, Pop und Evergreens

Liberty Balance im Glacis – 17 Uhr: Max Nehring – Singer-Songwriter; 18 Uhr: Kings Cross and Queen – Rock'n'Roll; 19 Uhr: Mané und Anne Regler; 20 Uhr: Jan Goertz – Electro, Ambient, Techno; 21 Uhr: Berndt Bechstein – Techno, Tech House, Minimal

Love de la Musique im Klosterbergegarten – 14 Uhr: Jule Rainbow, Midtempo; 15.30 Uhr: Coco Renard, Deep House; 17 Uhr: Robert Romain, Melodic House; 18.30 Uhr: Hop'n honey, Tech House; 20 Uhr: 22.00 Butz^2, Psytech; 22 Uhr: El Herb b2b Bretto; Hard Groove

Mückenwirt, An der Elbe 14 – 16 Uhr: Mariya John, Singer-Songwriter; 19 Uhr: RauschRot – Rock

Phönix-Bar, Breiter Weg 202 – 15 Uhr: Mr. T ­ Rock, Popcover; 18.30 Uhr: Marc Roca, Singersongwriter

Sankt Norbert, Karl-Schmidt-Straße 5 – 14.45 Uhr: Nachwuchskünstler – Klassik; 16.15 Uhr: Gospelchor Wolmirstedt; 17.15 Uhr: Neuer Magdeburger Kammerchor ­ Chor; 18 Uhr: Volkschor Magdeburg; 18.45 Uhr: Acafin ­ A­Cappella­Chor; 19.30 Uhr: Vokalensemble InTakt; 20.15 Uhr: Gospel Connection Magdeburg; 21 Uhr: Multivokal

Schweizer Milchkuranstalt auf dem Fürstenwall: 15.30 Uhr Khusa – Elektro­Pop; 17 Uhr: Ian Late – Indie­Pop; 19 Uhr weiteres Programm

Sudenburger Biergarten, Braunlager Straße / Walmbergsweg – 19.30 Uhr: Black Line – Rock- und Pop-Cover

SWM Nachbars Garten am Blauen Bock – Singer-Songwritern – 16 Uhr Anne Flach; 17.30 Uhr: Handgemacht; 19.30 Uhr Paul

Thiem20 am Thiemplatz – ab 12 Uhr Tag der offenen Tür mit Musikerflohmarkt, Livebands, Jam Session ab 17 Uhr

Wallonerkirche, Neustädter Straße 6 – 19 Uhr: Harrys Freilach, Klezmer; 20 Uhr: Singkreis Magdeburg

Weinzeit, Himmelreichstraße 2 – 17.30 Uhr Element of Cracau, Coversongs; 19 Uhr Khusa, Electro­-Pop

Yachthafen Magdeburg, Am Winterhafen – 18 Uhr Haute Cuisine – Akustik Jazz­Pop; 20.30 Uhr Zweiunterhalter – Rock'n'Roll

Was ist die Fête de la Musique

Die Fête de la Musique ist ein weltweit gefeiertes Musikfestival, das jedes Jahr am 21. Juni, dem kalendarischen Sommeranfang, stattfindet. Ursprünglich wurde es 1982 in Frankreich vom damaligen Kulturminister Jack Lang ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Musik für alle zugänglich zu machen und Musiker aller Stilrichtungen zu ermutigen, kostenlos und öffentlich zu spielen. Seither hat sich das Festival zu einem globalen Ereignis entwickelt, das in über 120 Ländern und mehr als 700 Städten gefeiert wird.

Der besondere Reiz der Fête de la Musique liegt darin, dass alle mitmachen können – ob Profi oder Amateur, ob klassische Musik, Jazz, Rock, Pop, elektronische Klänge oder Weltmusik. Musiker treten in Parks, auf Plätzen, in Straßen, Cafés, Hinterhöfen oder sogar auf Balkonen auf. Der Eintritt zu allen Konzerten ist kostenlos, und die Musik steht im Mittelpunkt – nicht Kommerz oder Wettbewerb.

Ein wichtiges Prinzip der Fête de la Musique ist: "Musik überall und das ganze kostenlos." Es geht nicht um große Stars oder ausverkaufte Konzerthallen, sondern um die Freude an der Musik und das gemeinsame Erlebnis im öffentlichen Raum. Das Fest fördert den interkulturellen Austausch, stärkt die lokale Musikszene und bringt Menschen zusammen – unabhängig von Herkunft, Alter oder musikalischem Geschmack.

Auch in Deutschland erfreut sich die Fête de la Musique großer Beliebtheit. Die Fête de la Musique ist mehr als nur ein Musikfest – sie ist ein Zeichen für kulturelle Vielfalt, Offenheit und die verbindende Kraft der Musik.