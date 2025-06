In nur 72 Stunden ist die Ringbrücke am Damasckeplatz gefallen - das wurde jetzt mit einem Grillfest für die Bauarbeiter gefeiert. TikTok-Koch Singh Laly brachte seine Grillshow dafür zur Abrissstelle.

TikTok-Koch Singh Laly von "Das Elb" grillt für Bauarbeiter beim Abriss der Ringbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg

Magdeburg. - Wenn TikTok-Koch Singh Laly den Grill anschmeißt ist klar: Hier wird es heiß und fettig. So auch am Donnerstagabend, 19. Juni, als der Koch vom Restaurant „Das Elb“ seine Grillshow präsentiert. Ungewöhnlich ist aber der Ort, an dem der TikToker grillen soll: Auf dem Magdeburger Ring, keine zehn Meter von der Abrissstelle der Ringbrücke am Damaschkeplatz entfernt.

Seit Montag, 16. Juni, wurde hier gebaggert und nach nicht einmal 72 Stunden war die Ringbrücke ein Haufen aus Beton und Staub. Dass es so schnell gehen würde, damit hat auch Geschäftsführer der Abrissfirma Kafril, Tilo Schröter, nicht gerechnet. Im Zwei-Schicht-System haben seine Mitarbeiter beinahe rund um die Uhr dafür gesorgt, dass die Ringbrücke abgerissen wird. Zum Schichtwechsel um 17 Uhr begegneten sich beide Teams um gemeinsam zu Abend zu essen.

Verpflegung auf der Baustelle: Regionale Küche beim Abriss am Damaschkeplatz

„Das ist uns wichtig“, so Schröter, „um die Atmosphäre beizubehalten, das Familiäre“. Da der Geschäftsführer bereits öfter bei „Das Elb“ zu Gast war, hatte sich die Grillshow für seine Mitarbeiter angeboten. An allen anderen Tagen wurden die Bauarbeiter von „Hühner Harry“, der seine Lokalität in unmittelbarer Nähe, in der Annastraße in Stadtfeld hat, versorgt.

Die Grillshow von TikTok-Koch Singh Laly beeindruckt aber auch die Bauarbeiter auf der Ringbrücke. Mit Nebelmaschine und Feuerstrahler lässt er das Fleisch auf seinem Grill brutzeln. „Es gibt heute Steak“, ruft der Koch in Richtung hungriger Männer. Und das Steak wird „medium“ von Laly höchstpersönlich auf dem Teller serviert. Auf die Frage, ob es denn schmecke, antworten die Mitarbeiter von Schröter nur kurz mit „Ja“.

Nach dem Essen begibt sich die Nachtschicht ein letztes Mal in die Baufahrzeuge. „Bis 0 Uhr arbeitet die Nachtschicht heute nochmal“, erklärt Schröter. Danach werden die letzten Brückenteile und das Fallbett in einer Tagschicht von 6 bis 18 Uhr beräumt. „Das werde nochmal bis Donnerstag oder Freitag nächste Woche dauern“, sagt der Geschäftsführer. Auch die Schienen der Magdeburger Verkehrsbetriebe müssen bis dahin gereinigt und geschliffen werden, bevor die Übergabe der Baustelle erfolgt.

Freigabe der Brücke im August

Anfang Juli werden dann planmäßig die Behelfsbrücken auf die noch bestehenden Widerlager der alten Ringbrücke gesetzt. Ab 4. August soll laut Stadt der Verkehr dann jeweils einspurig wieder über den Damasckeplatz fahren können. Auch die Wege unter der Brücke sollen dann wieder für den Verkehr freigegeben sein.