Magdeburg - Philline und Ulrike Dubiel aus Magdeburg haben als Designerinnen einige Mal bei der Vox-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" Bräute ausgestattet. Jetzt messen sie sich im neuen Format "Das Duell" mit weiteren Brautmode-Ausstattern der Serie.

Die Spin-Off-Serie "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" geht mittlerweile in die zweite Staffel. Mit über 50 gedrehten Folgen ist der Serienableger erfolgreich auf dem Fernsehsender Vox nachmittags ab 16 Uhr zu sehen.

Dabei werden die Bräute von zwei Ausstattern nacheinander beraten. Die Brautkleid-Experten dürfen jeweils zehn Kleider mitbringen, aber nur drei Kleider anprobieren lassen. Allein die Braut entscheidet, welches der Kleider ihr Brautkleid werden wird.

Zum Ende der aktuellen Staffel sind die beiden Frauen aus Magdeburg an der Reihe. Ihr Ausstrahlungstermin ist am Freitag, dem 23. Juni auf Vox. Gegner des Dubiels-Duos ist Hannes Schrader aus Heemsen von Prom Dress.

Gemeinsam war das Dubiel Duo auf dem Leipziger Brautausstattertreffen. Foto: Ulrike Dubiel

Der Dreh für das Duell findet auf dem Schloss Hohenprießnitz in Zschepplin statt und nicht im eigenen Brautkleidgeschäft. Die Dauer des Drehs ist länger als sonst: von morgens bis spät abends. Trotz anfänglicher Skepsis wurden die beiden Magdeburgerinnen überzeugt und verbrachten einen Tag auf einem Schloss. „Wir fanden es richtig toll! Uns hat es ganz ganz ganz doll Spaß gemacht!“, so Ulrike Dubiel. Die Sendungen "Zwischen Tüll und Tränen" und "Das Duell" seien nicht miteinander zu vergleichen.

Zwischen Tüll und Tränen - das Duell: Dubiels offen für ein Magdeburger Duell

Für die Zukunft sind die Traumgegner, da sind sie sich einig: Vanessa Huber und Jowita Gartzke. Ulrike Dubiel erklärt: „Beide Frauen sind so positiv, entspannt und toll.“ Dennoch seien sie für alle offen und freuen sich auf ein weiteres Duell "Zwischen Tüll und Tränen". Gartzke und Huber sind auch in einem gemeinsamen Duell auf Vox zu sehen.

Einem Magdeburger Duell stehen die Frauen ebenfalls offen entgegen. Unter anderem war auch Janine Schultze-Frotscher mit ihrem Brautladen "Magic Moment" schon mehrfach bei der Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" dabei.

Für Philline und Ulrike Dubiel gibt es keine Konkurrenten sondern nur Mitstreiter. Das habe auch das Brautausstattertreffen in Leipzig gezeigt. Dort konnte sie viele ihrer „Zwischen Tüll und Tränen“-Kollegen kennenlernen. Sie hoffen, dass es in Zukunft weitere solcher Treffen geben wird, um noch mehr Zeit zum Kennenlernen zu haben.

Neue Drehtermine: Dubiels wieder bei "Zwischen Tüll und Tränen" dabei

Für viele sind die Dubiels nicht nur bekannt wegen ihrer Brautkleider, sondern vor allem aus dem Fernsehen. Weitere Drehtermine für Vox in diesem Jahr sind in Planung.

Warum die beiden bei „Zwischen Tüll und Tränen“ mitgemacht haben, ist ganz einfach: Schon immer war das Duo fasziniert vom Format im Fernsehen. Lange haben sie es beobachtet und wollten im Sommer 2020 wissen, ob es etwas für sie wäre. Beide waren sofort begeistert und haben Blut geleckt. „Es geht um die Liebe, es geht um die Mode. Das was uns auch interessiert. Und den Partner fürs Leben und die Familie. Und wie kann man das nicht toll finden?“, so Ulrike Dubiel.

Es ist für uns eine Bereicherung im Fernsehen zu sein. Ulrike Dubiel

Bei einem Dreh besteht das Team vor Ort aus drei Personen: Einem Kamera- und einem Tonmann sowie einem Redakteur. Normalerweise dauern die Anproben bei Philline und Ulrike zwei bis zweieinhalb Stunden. Bei einer „Zwischen Tüll und Tränen“-Aufzeichnung sind es circa vier Stunden. Von einem Dreh bis zur Ausstrahlung der Folge vergehen circa acht bis zwölf Wochen.

„Im TV zu sein ist immer noch aufregend, immer noch spannend. Zwar wird man schon routinierter. Aber wir wollen eigentlich gar nicht, dass es routinierter wird. Es soll aufregend und spannend bleiben. Für uns steht immer die Braut im Fokus, auch wenn es ein Dreh ist. Sie soll glücklich sein und ihren Brautmoment erleben.“ Seitdem das Team Dubiel in der Show zu sehen war, werden sie von Leuten erkannt und angesprochen.

Eines der neusten Kleiderkreationen des Labels Phillin Dubiel ist im Magdeburger Brautmodengeschäft zu finden. Foto: Ulrike Dubiel

Made in Magdeburg: Miss Deutschland 2019 entwirft Hochzeitskleider

Von Hand auf Maß werden die Kleider der Magdeburgerinnen in Deutschland und Europa produziert. Bald nur noch in Deutschland – das ist den Designerinnen wichtig. Die Frauen entwerfen mehrteilige Brautmode. Am Tag der Hochzeit können Bräute im Handumdrehen von einem Brautkleid in ein Partykleid wechseln.

Das Brautmodenlabel wurde mittlerweile dreimal in der britischen Ausgabe des Modemagazins Vogue aufgeführt. In einem kleinen Absatz wurden neben vielen weiteren internationalen Labels die Brautkleider vorgestellt und abgebildet. Das macht die beiden Designerinnen stolz.

Das Magdeburger Brautmodenlabel Phillin Dubiel war schon dreimal in der britischen Vogue vertreten. Foto: Ulrike Dubiel

Was macht Multitalent Philline Dubiel gerade?

Ab und zu wuppt Mutter Ulrike mit einer Kollegin allein den Laden. Philline, die unter anderem den Titel "Miss Deutschland 2019" gewonnen hatte, ist zum Leichtathletik-Leistungssport zurückgekehrt und betreibt wieder professionell Stabhochsprung. Als Tuniertänzerin räumte sie alles ab, was es zu gewinnen gibt: Vizeweltmeisterschaft, Europameisterschaft und die Deutsche Meisterschaft.

Ulrike Dubiel steht hinter ihrer Tochter und unterstützt sie, wo es nur geht: „Philline will immer alles: Sport, den Laden, das Label, Modeln, TV und Studium. Immer wieder was Neues und es bleibt spannend bei uns.“