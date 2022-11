Magic Moment Hochzeit in Gefahr? Allergie-Alarm bei Zwischen Tüll und Tränen in Magdeburg

In der neuesten Folge von Zwischen Tüll und Tränen will die Braut eine märchenhafte Hochzeit mit Kutsche. Leider hat ihr Zukünftiger aber eine Allergie gegen Pferdehaare. Und auch die Brautkleidsuche gestaltet sich beim "Magic Moment" in Magdeburg schwierig für die Perfektionistin.