Wohnen und arbeiten in Magdeburg Das entsteht für 800 Millionen Euro auf dem RAW-Gelände in Salbke

Neues Leben für eine alte Industriebrache: Was jahrzehntelang illusorisch klang, nimmt nun mehr und mehr Gestalt an. Auf dem einstigen RAW-Areal in Salbke soll in den nächsten fünf Jahren ein urbanes Quartier zum Leben und Arbeiten entstehen. Erste Bauarbeiten haben bereits begonnen.