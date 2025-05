Das Geheimnis um Sparkasse und Volksbank ist gelüftet: Beide gehen in Beetzendorf und Diesdorf eine Kooperation ein. Was ändert sich dadurch für die Kunden?

Die Sparkasse Altmark West (hier die Filiale im Beetzendorfer Steinweg) und die Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark wollen an ihren Stanorten in Beetzendorf und Diesdorf zusammenarbeiten.

BEETZENDORF/DIESDORF. - Jetzt ist das Geheimnis, das Volksbank und Sparkasse seit Tagen um die Zukunft ihrer Geschäftsstellen in Beetzendorf machen, gelüftet: Beide Kreditinstitute werden künftig kooperieren. Und das nicht nur in Beetzendorf, sondern auch in Diesdorf. Damit seien die beiden Standorte „zukunftsorientiert aufgestellt“, teilten die Sparkasse Altmark West und die Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.