Magdeburg - Im Rahmen der Frauenaktionstage rund um den 113. Internationalen Frauentag am 8. März sind zahlreiche Veranstaltungen in Magdeburg geplant. In Kooperation mit dem Gleichstellungsamt der Stadt laden Vereine, Projekte und Fraueninitiativen unter anderem zu Ausstellungen, Konzerten und Filmen sowie Lesungen und Diskussionen über die aktuelle Geschlechterpolitik ein.

Interessierte erhalten durch zahlreiche Lesungen, Vorträge, Gespräche und Filme Informationen zu gesellschaftlichen Diskussionen rund um Geschlechterpolitik.

Die Veranstaltungen in Magdeburg im Überblick

In diesem Jahr beginnen die Frauenaktionstage am 5. März im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1, mit der Filmvorführung „Gondola“ über das Leben und die Liebe von zwei Seilbahnschaffnerinnen in den georgischen Bergen. Anlässlich dieser Eröffnungsveranstaltung findet vor Ort eine Diskussion mit der Schauspielerin Mathilde Irrmann statt.

Bereits am 6. März findet der Frauentagsempfang der Landeshauptstadt Magdeburg von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Opernhaus, Universitätsplatz 9, statt. Die Oberbürgermeisterin Simone Borris und die Gleichstellungsbeauftragte Heike Ponitka der Stadt laden gemeinsam mit der AG Vereinbarkeit Beruf und Familie der Stadtverwaltung sowie weiteren Initiativen und Vereinen zu einem vielseitigen Programm ein. Unter anderem wird die Ausstellung des Facharbeitskreises Mädchenarbeit „Ich bin ich“ an diesem Nachmittag zu sehen sein.

Diskussion an Magdeburger Uni

Am 08. März – dem internationalen Frauentag – lädt das Büro der Gleichstellungsbeauftragten der Otto-von-Guericke-Universität zu einer digitalen Diskussion darüber ein, wie politisch der Frauentag wieder werden muss. Zugangsdaten zu dem Zoom-Meeting von 9.15 bis 10.45 Uhr erhalten Interessierte auf der Webseite der Stadt.

In Kooperation mit der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt sowie weiteren Vereinen und Projekten findet am Frauentag im Einewelthaus, Schellingstraße 3-4, ab 17 Uhr die Diskussionsrunde „Aktiv ohne Frauenwahlrecht“ statt sowie ein internationales Programm mit anschließender Disko mit DJane Zoia.

Körper und Kampfsport

Ebenfalls beteiligen sich am Freitag, 8. März, deutsche Kampfsportvereine an der gemeinsamen Kampagne „JoinOurFight“. In Magdeburg lädt deshalb Fennec Sports Jiu-Jitsu an der Karl-Schmidt-Straße 64 von 17 bis 18.30 Uhr zu einem kostenlosen Selbstverteidigungskurs für Frauen ein.

Um 19.30 Uhr wird an diesem Tag im Frauenzentrum Courage/ Volksbad Buckau die Ausstellung „Körper und anderes – Körperlichkeit irgendwie anders“ der Künstlerinnen Cara Nimführ und Nele Drathen eröffnet. Die Ausstellung kann dort noch bis zum 12. April besucht werden.

Hintergrund zum 8. März

Der Internationale Frauentag wird seit mehr als 100 Jahren gefeiert und hat bis heute nicht an Bedeutung verloren. Im Jahr 1911 fand erstmals der Internationale Frauentag in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA statt, initiiert von sozialistischen Arbeiterinnenbewegungen.

Die damalige Forderung war das aktive und passive Wahlrecht für Frauen. Nach Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland im Jahr 1918 folgten viele weitere Meilensteine, welche Frauen seitdem durch öffentliche Proteste und Widerstand gegen bestehende rechtliche Diskriminierungen erreicht haben.

Am 8. März werden jedes Jahr wichtige Forderungen der Frauenbewegung in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. „Auch im 21. Jahrhundert ist unsere Gesellschaft immer noch von patriarchalen Strukturen geprägt und geschlechtsspezifische Gewalt an Mädchen und Frauen ist weltweit verbreitet“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

In der Landeshauptstadt

In Magdeburg wird seit 1990 im Rahmen der Frauenaktionstage durch eine Vielzahl von Veranstaltungen auf die weltweite Situation von Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht und die Forderungen zur Umsetzung der Internationale Gleichstellungsbeschlüsse und Frauenrechte öffentlich diskutiert und eingefordert.

Die Projekte zu den Frauenaktionstagen werden in Kooperation zwischen der Landeshauptstadt Magdeburg, dem Amt für Gleichstellungsfragen und dem Politischen Runden Tisch der Frauen/ Geschlechtergerechtigkeit Vereinen und Initiativen und engagierten Bürgerinnen veranstaltet.

Informationen zum Frauentag in Magdeburg

Weitere Informationen und das komplette Programm sind im Internet unter www.magdeburg.de und www.frauen-magdeburg.de zu finden. Für die Teilnahme können Sie sich beim Amt für Gleichstellungsfragen bei heike.ponitka@stadt.magdeburg.de oder telefonisch unter 0391/ 540 23 28 anmelden.