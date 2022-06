Das ist für die neue Seniorenwohnanlage in Magdeburg-Neustadt geplant

An der Lübecker Straße in Magdeburg wird eine neue Seniorenwohnanlage gebaut.Der künftige Betreiber gibt Einblicke in die Pläne.

Magdeburg - Gebaut wird schon eine Weile an der Lübecker Straße 16/17. Doch bislang war unklar, wer für das Projekt verantwortlich zeichnet und was genau dort entsteht. Diese Fragen sind jetzt beantwortet. Die Alexa Seniorendienste GmbH wird der künftige Betreiber der geplanten Wohnanlage sein. Das Berliner Unternehmen ist bereits an mehreren Standorten vor allem in Ostdeutschland mit seinen Einrichtungen zu finden.