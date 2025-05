Das City Carré in Magdeburg gehört zu den gefragtesten Flächen für Gewerbe in Magdeburg.

Magdeburg - Auf dem Markt für Büroflächen in Magdeburg droht ein Mangel. Es gibt kaum noch sogenannte attraktive Angebotsreserven. Diese Einschätzung nahm Annett Lorenz-Kürbis als Magdeburger Niederlassungsleiterin des Immobiliendienstleisters Aengevelt vor. Grundlage sind die Daten des City-Reports. Die jährliche Analyse untersucht die Lage auf dem Immobilienmarkt in Magdeburg und wurde Ende April in Magdeburg vorgestellt. Was Hoffnung macht und welche Brachen bald belebt sein könnten.