Der Schandfleck in Magdeburg-Olvenstedt ist nahezu verschwunden. Lange schon galt das Haus als Gefahr. Nun hat die Stadt eingegriffen. Wie es jetzt mit dem Grundstück weitergeht.

Das passiert nach dem Abriss der Schrottimmobilie in Magdeburg

Das Haus an der Magdeburger Poststraße 15 wurde abgerissen.

Magdeburg - Der Abriss an der Poststraße 15 hat bei den Anwohner in Alt-Olvenstedt für Aufsehen gesorgt. Lange war das verfallene Haus in der Nähe der Grundschule und des Bürgerhauses eine Gefahr. Daher wurde es nun im Auftrag der Stadt aus Sicherheitsgründen abgerissen. Die Kosten werden auf den Eigentümer umgelegt. Der Abriss ist nun beendet und es geht keine Gefahr mehr von dem Grundstück aus.

So sah die Schrottimmobilie im Sommer 2022 aus. Sie musste bereits gesichert werden. Foto: Henning Bollmann

Es gebe jedoch keine historischen Dokumente zu dem Grundstück, wo früher ein Müllermeister angesiedelt war, wie GWA-Sprecherin Britta Goehring ihre Bürgergruppe informiert. Demnächst soll es zu einer Zwangsversteigerung kommen.