Am Donnerstag bricht der vierte Tag des perfekten Dinners in Magdeburg an. Kandidatin Caro bereitet ihr erstes, selbst geschossenes Reh zu und hofft damit das perfekte Dinner auszurichten.

Magdeburg/DUR – Am vierten Tag des perfekten Dinners in Magdeburg sind die vier Hobbyköche zu Gast bei Caro (30). Als ambitionierte Jägerin möchte sie für ihre Gäste etwas ganz Besonderes auftischen: Ihr erstes selbst erlegtes Reh.

Zusammen mit Freund und Dackel lebt die Vertriebsleiterin eines Düngemittelherstellers am Rand von Magdeburg. Für Kandidat Paul ist Caro die heimliche Favoritin. Ob sie dieser Rolle gerecht werden kann, wird ihr Abend zeigen.

Das perfekte Dinner Magdeburg: Caros gutbürgerliches Menü

Caro hat für ihr Menü kein Motto gewählt, wie aber schon bei Sören, Ina und Michelle geht es auch bei ihr um kulinarische Erinnerungen.

Caros Menü an Tag 4 setzt sich zusammen aus:

Vorspeise: Forelle - Forellenrahmsüppchen mit selbst gebackenem Baguette

Forelle - Forellenrahmsüppchen mit selbst gebackenem Baguette Hauptspeise: Reh, Schokolade, Wirsing – Rehbraten aus der Keule, Süßkartoffel-Kürbis-Stampf, Wirsing, Schokoladen-Thymian-Soße

Reh, Schokolade, Wirsing – Rehbraten aus der Keule, Süßkartoffel-Kürbis-Stampf, Wirsing, Schokoladen-Thymian-Soße Nachspeise: Karamelltorte

Da Caro gern nach Rezept kocht, hat sie sich das Kochbuch ihrer Mutter ausgeliehen und serviert eine Torte nach dem Rezept ihrer Oma.

Caros perfektes Dinner in Magdeburg: Trockener Rehbraten und lauwarme Suppe

Der Abend bei Caro beginnt mit der Vorspeise: Einem Forellencremesüppchen nach dem Rezept ihrer Mutter. Da frische geräucherte Forellen nur nach Vorbestellung zu haben sind, mussten fertige aus der Packung herhalten. Für Sören ist das kein Minuspunkt, dass die Suppe nicht warm war, allerdings schon.

Als Hauptspeise landet Caros erstes, selbst geschossenes Reh auf dem Teller. Für sie das erhoffte Highlight des Menüs und mit Spannung zubereitet. Auf dem Teller allerdings Ernüchterung: Der Braten ist zäh und trocken. Caro kann ihre Enttäuschung nicht verbergen, was besonders Ina anmerkt: „Für Caro war das sehr emotional, daher hat sie sich wohl so geärgert“.

Mit dem anschließenden Nachtisch konnte sie aber überzeugen: Omas Karamelltorte hat allen geschmeckt. Tortenliebhaber Sören ist begeistert und auch Paul findet: „Toller Kuchen“.

Mitstreiterin Ina findet zum Abschluss des Abends klare Worte: Für sie ist es nicht das perfekte Dinner gewesen, da Caro zu angespannt und zu sehr auf das Essen fokussiert war.

Das sind Caros Punkte nach Tag 4 des perfekten Dinners in Magdeburg:

Ina: 8 Punkte

Sören: 7 Punkte

Michelle: 7 Punkte

Paul: 7 Punkte

Für Caro ergeben sich insgesamt 29 Punkte und sie liegt damit gleichauf mit Sören auf Platz 3. Michelle führt weiterhin mit 35 Punkten vor Ina mit 31 Punkten. Der letzte Abend der Woche findet bei Paul statt.

