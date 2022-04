Das sind die Magdeburger des Jahres 2021.

Magdeburg - Die Magdeburger des Jahres 2021 stehen bereits seit einigen Wochen fest. Leserinnen und Leser haben bis zum Jahresende über die Reihenfolge der Ehrung entschieden. 6600 Stimmen wurden in diesem Jahr dazu abgegeben – per Coupon, über www.volksstimme.de, per Telefon und per E-Mail. Für den 11. Januar 2021 war für den Abend die Gala zur Ehrung der Magdeburger des Jahres angesagt. Angesichts der Corona-Situation fand die Veranstaltung unter anderen Rahmenbedingungen als die bis zur Ehrung der Magdeburger des Jahres 2019 vor zwei Jahren statt: 150 Gäste konnten im Opernhaus unter Einhaltung der 2 Gplus-Regel anwesend sein. Gespannt warteten alle auf die Reihenfolge der Ehrung.