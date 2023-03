Elbauenpark Magdeburg Das sind die neuen Attraktionen im Freizeit-Park

Der Magdeburger Elbauenpark startet am 1. April in die neue Saison. Das Team will an den Besucherrekord des vergangenen Jahres anknüpfen und hat neben den bekannten auch zwei neue Attraktionen für Kinder vorbereitet.