Was bedeuten die neuerlichen Bauarbeiten an der Magdeburger Strombrücke für Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und die MVB? Die Volksstimme hat Fakten gesammelt.

Blick über die Magdeburger Strombrücke. An ihr wird in den Sommerferien 2024 gebaut.

Magdeburg. - In den kommenden Wochen müssen vor allem Autofahrer auf dem Weg zwischen dem Werder und dem Stadtzentrum mit Einschränkungen rechnen. Grund: Die erfahrungsgemäß verkehrsärmere Zeit der Sommerferien wird genutzt, um noch ausstehende Arbeiten an der im Dezember eröffneten Magdeburger Strombrücke zu erledigen, die damals nicht abgeschlossen werden konnten. Für wen gilt in den kommenden Wochen nun was?