In der Lebersdorfer Straße werden regelmäßig Autos in Ausfahrten abgestellt – zum Leidwesen der Anwohner. Die Vermutung: Mitarbeiter des Klinikums Magdeburg suchen dort kostenlose Stellplätze, weil sie bei ihrem Arbeitgeber Geld für einen Parkplatz zahlen müssen. Was Stadt und Krankenhaus dazu sagen.

In der Lebersdorfer Straße parken Autos dicht an dicht. Teilweise werden so auch Ausfahrten blockiert.

Magdeburg - Die Straße ist eng, aus der eigenen Ausfahrt kommt man nicht selten nur mit Rangieren heraus und die Bordsteine sehen mitgenommen aus. Für die Anwohner der Lebersdorfer Straße in Magdeburg-Olvenstedt ist das Alltag. Sylvia Ndiaye wohnt dort seit 1979 in einem Haus, das schon immer in Familienbesitz war, ist also dort aufgewachsen. Inzwischen beobachte sie eine Parksituation, die sich aus ihrer Sicht immer weiter zuspitzt.