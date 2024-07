Fahrkarten im ÖPNV werden in Magdeburg ab 1.8.2024 deutlich teurer. Die Magdeburger Volksstimme hat einmal alle alten mit den neuen Preisen verglichen.

Das wird teuer: Neue Ticketpreise in Bus und Bahn in Magdeburg

Blick vorbei am Ticketautomaten auf die Haltestelle Opernhaus der Magdeburger Verkehrsbetriebe MVB.

Magdeburg. - Zum 1.8.2024 werden im öffentlichen Personennahverkehr in Magdeburg und Umgebung die Preise erhöht. Über alles gerechnet liegt die Preissteigerung laut dem Tarufverbund bei 6,9 Prozent. Doch zum Unverständnis eines manchen Magdeburgers bleiben in der Nachbarschaft einige Angebote gleich günstig. Welche Preiserhöhungen haben also die Magdeburger ganz konkret zu schultern? Die Volksstimme hat alle Angebote für die Tarifzone Magdeburgs verglichen, hat sich den Fahrten zwischen Magdeburg und dem Umland gewidmet, wo Marego-Tickets eigentlich genutzt werden können und ist der Frage nachgegangen, wie lange die alten Tickets noch gelten.



