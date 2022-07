Debatte in Magdeburg um Badestrand für Mensch und Hund

Gemeinsam mit dem Hund baden zu gehen, das würde sich so mancher Hundebesitzer auch in Magdeburg wünschen. Doch in den Strand- und Freibädern der Stadt ist das bislang nicht möglich.

Magdeburg - Können Mensch und Hund in Magdeburg bald ganz offiziell gemeinsam in einem der öffentlichen Strandbäder an den Magdeburger Seen baden? Darüber wird diskutiert. Welche Gründe für die Stadt Magdeburg dagegen sprechen und welche Argumente Hundetrainerin Christina Jakobs dafür hat: