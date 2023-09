Unmittelbar neben dem Einkaufszentrum Florapark in Magdeburg soll ein Dehner-Gartenfachmarkt entstehen. Der Stadtrat hat den Weg freigemacht, nun ist das Unternehmen am Zug.

Dehner will neues Gartencenter am Magdeburger Florapark bauen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Was Pflanzen-Richter schon für den Süden Magdeburgs ist, soll Dehner für den Norden der Stadt werden. Ein Fachmarkt, in dem Gartenfreunde alles finden, was ihr Herz begehrt. Das Unternehmen mit Sitz im bayrischen Rain betreibt bereits über 130 Märkte in Deutschland und Österreich. In Magdeburg soll eine weitere Filiale hinzukommen.