In Magdeburg protestieren Tausende Gegner der AfD gegen deren Auftritt in Magdeburg. Ein mehrere Hundert Meter langer Protestzug zog in Richtung Tagungsgelände.

Protest gegen den Auftritt der AfD in Magdeburg. Ein Demonstrationszug setzt sich in Richtung Tagungsgelände der AfD in Bewegung.

Magdeburg - Gegen der Auftritt der AfD in Magdeburg protestieren seit Freitag, 28. Juli 2023, zahlreiche Menschen. Vorläufiger Höhepunkt ist ein Protestzug von AfD-Gegnern in Richtung Messegelände Magdeburg. Dort hält die AfD ihren Parteitag und ihre Nominierung der Kandidaten für die Europawahl noch bis Sonntag 30. Juli 2023, ab.

AfD-Demo in Magdeburg: „Höcke ist ein Nazi“-Rufe

Die Demonstration begann gegen 12 Uhr am Hauptbahnhof in Magdeburg. Dort trafen sich mehrere Tausend Menschen. Mit Plakaten, Transparenten und in Sprechchören brachten die Teilnehmer immer wieder ihre Kritik an der AfD zum Ausdruck. „Höcke ist ein Nazi“ war mit Anspielung auf den Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden einer der Rufe aus der Demonstration heraus.

Zum Protestzug gehörten neben Bürgern und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auch verschiedenen Gruppierungen. Die Bewegung „Omas gegen Rechts“ war unter anderen mit Mitgliedern aus Magdeburg, Stuttgart, Bielefeld und Osnabrück vertreten.

Zu sehen waren auch Mitglieder von Gewerkschaften und deren Nachwuchsorganisationen. Der Demozug führte dann vom Hauptbahnhof weg durch die Innenstadt zum Jerichower Platz. Dort soll es am Nachmittag einen Aktionstag für Frieden, Demokratie und Toleranz geben. Der Jerichower Platz liegt etwa 200 Meter vom Tagungsgelände der AfD in den Magdeburger Messehallen entfernt. Über Vorfälle rund um den AfD-Parteitag ist bis auf Verkehrsbehinderungen bisher nichts bekannt.