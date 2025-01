So verlief der 18.1.2025 in Magdeburg

Die Polizei rückt auf der Berliner Chausee in Magdeburg am 18.1.2025 an.

Magdeburg - Zum 80. Mal jährte sich am 16. Januar die Zerstörung weiter Teile der Magdeburger Innenstadt bei einem Luftangriff durch die britische Royal Air Force. Offen auch vor dem Hintergrund des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vom 20. Dezember 2024, ob die Kundgebungen von Rechtsextremisten am Sonnabend nach dem Jahrestag wieder zunehmen werden, ob sie an die Teilnehmerzahlen vergangener Jahre anknüpfen können. Zur Erinnerung: Noch vor wenigen Jahren waren laut den damaligen Polizeiberichten zum Teil weit über 1000 Menschen zu den als Trauermärsche deklarierten Terminen erschienen - hier dazu eine Meldung aus dem Jahr 2013. Vor diesen Vorzeichen also: Wie war die Lage am 18. Januar 2025?