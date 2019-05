Direkt neben das Basedow-Denkmal in Magdeburg wurde ein mobiles WC gestellt. Es soll nun schnellstmöglich umgesetzt werden. Foto: Peter Wichmann

Direkt am Basedow-Denkmal in Magdeburg steht eine mobile Toilette - sehr zum Ärger von Stadtführer und Touristen.

Magdeburg l Volksstimme-Leser Peter Wichmann traf kürzlich in der Nähe des Klosters in Magdeburg auf eine Reisegruppe aus Süddeutschland. Bereitwillig erklärte der ehemalige Stadtführer ihnen einiges zur Skulpturensammlung des Kunstmuseums. Als er ihnen aber das von Martina Seffers gestaltete Denkmal zu Ehren des Reformpädagogen Johann Bernhard Basedow zeigen wollte, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen.

„Ein ‚Sch...haus‘ direkt an der Gedenkstätte“, findet er deutliche Worte. Das Unverständnis und die Empörung der Gäste seien verständlicherweise groß gewesen, berichtet er. Der Eindruck von der Stadt Magdeburg sei prägend für sie gewesen.

Das Basedow-Denkmal steht unmittelbar an der sogenannten „Wobau-Welle“. An dem Wohnhaus finden derzeit Fassadenarbeiten statt. Für die Mitarbeiter der beauftragten Firma wurde die mobile Toilette aufgestellt. Warum das genau neben dem Denkmal geschah, ist unklar.

Aber nach einer Anfrage der Volksstimme verspricht die Wohnungsbaugesellschaft Abhilfe. Zwar werden die Arbeiten noch bis Ende kommender Woche dauern, das WC soll aber vorher umgesetzt werden. „Eventuell erst spätestens zur turnusmäßigen Leerung am Dienstag. An einer schnelleren Lösung sind wir aber dran“, heißt es am Donnerstag aus der Wobau-Pressestelle.