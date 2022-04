Plakette an Magdeburger Denkmal klärt über Todesmärsche der KZ-Häftlinge auf

Sudenburger Stadtteil-Chronist, Thomas Garde, schraubt die neue Plakette an das Denkmal am Karl-Liebknecht-Platz.

Magdeburg - Zu dem Gedenkstein am Karl-Liebknecht-Platz gibt es viele Fragezeichen in den Köpfen der Sudenburger. Seit wann steht er dort? Woher kommt er und für wen wurde das Denkmal errichtet? Einige dieser Fragen soll nun eine kleine Plakette am Fuß des Todesmarsch-Denkmals klären, die am Dienstag feierlich angebracht wurde.