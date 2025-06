Geruch belästigt Magdeburger Deponie wird erweitert: Ottersleber bekommen Vertrag zum Ausgleich

Die Deponie Hängelsberge in Magdeburg-Ottersleben wird erweitert und mindestens 50 weitere Jahre betrieben. Für die Ottersleber bringt das einige Nachteile mit sich. In einem neuen Vertrag wird geregelt, was sie aus Ausgleich bekommen, um nicht zu klagen.