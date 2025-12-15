Das Kulturhistorische Museum Magdeburg widmet sich mit der Sonderausstellung „Erbauung (an) der Vergangenheit“ dem Beginn der großen Magdeburger Domreparatur vor 200 Jahren und ordnet sie ein.

Der Goldschatz des Schäfer und der Magdeburger Dom

Magdeburg. - Das Kulturhistorische Museum präsentiert anlässlich des 200. Jubiläums der großen Domreparatur die Sonderausstellung „Erbauung (an) der Vergangenheit. Der Magdeburger Dom und die Wiederentdeckung des Mittelalters in Preußen“, die noch bis zum 17. Mai 2026 zu sehen ist. In dieser Serie gibt die Volksstimme Einblicke zu ausgewählten Objekten der Sonderausstellung. Heute: Der Goldschatz des Schäfers