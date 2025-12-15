Die Gebühren steigen ab 2026 an. Der Stadtrat machte sich die Entscheidung aber nicht leicht.

Die Kita-Gebühren in der Einheitsgemeinde Klötze steigen ab 2026 an, aber moderat verteilt über drei Jahre.

Klötze. - 3,2 Millionen Euro. So hoch ist das Defizit, das in diesem Jahr bei den Kitas der Einheitsgemeinde Klötze entsteht. Im Vergleich zu 2022 ist das ein Anstieg von mehr als einer Million Euro. Gründe sind vor allem höhere Kosten für Personal und Energie, erklärte Bürgermeister Alexander Kleine im Stadtrat. Wie schon im Hauptausschuss ging er präzise darauf ein, warum eine Erhöhung der Kita-Gebühren unausweichlich ist. Das, so teilte er mit, sehen auch die Eltern ein.