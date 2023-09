Magdeburg - „Das ist so eine schöne Veranstaltung.“ Andrea Goecke geht seit mehr als zehn Jahren ins Operettencafé. Anfangs habe sie ihre Mutter begleitet, seit einiger Zeit ist die Magdeburgerin selbst Liebhaberin der Veranstaltung. Sie ist traurig, dass das Ende der Reihe im Gesellschaftshaus besiegelt scheint. Damit ist sie nicht allein. Mehrere Stammgäste wünschen sich eine Fortsetzung. Und bekräftigen dies mit einer Unterschriftenliste, die Andrea Goecke bei der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses überreichte. Ein Hilferuf einer Generation, die eine wichtige Möglichkeit des Zusammenkommens bei Kaffee, Kuchen und Kultur schwinden sieht.

Als sie in der Volksstimme von den Beweggründen des Gesellschaftshauses las, die Veranstaltungsreihe zu beenden, war sie geschockt. Leiter Carsten Gerth hatte im Sommer auf Nachfrage erklärt, das Haus wolle in Zeiten knapper Kassen sein Profil schärfen – das bei klassischer Kammermusik und nicht bei Operetten liege. Die weniger werdenden Gelder sollten nun dafür eingesetzt werden. Zudem sei die Veranstaltung zuletzt nicht immer ausverkauft gewesen.

Bei der Sitzung des Kulturausschusses im Moritzhof übergab Andrea Goecke Unterschriften zum Erhalt des Operettencafés. Foto: Sabine Lindenau

Reihe in veränderter Form fortsetzen?

Aber auch nicht weit weg davon. Wie die Ruheständlerin im Kulturausschuss zu berichten wusste, sei das Operettencafé von Anfang an zu mindestens 90 Prozent ausverkauft gewesen. Von 160 Plätzen seien etwa im März 148 und im April 154 Plätze besetzt gewesen. Bei einem Ticketpreis von 25,30 Euro. „Ich gehe davon aus, dass alle Gäste, die Stammgäste sind, bereit wären, auch einen Euro mehr zu bezahlen“, bat sie darum zu überprüfen, ob eine Fortsetzung nicht doch möglich wäre.

Auch wäre für sie und andere Stammgäste, von denen einige in den Zuschauerreihen des Kulturausschusses saßen, denkbar, dass die Reihe in veränderter Form – etwa als Kaffeehauskonzert – aufgelegt werden könnte. Mit Künstlern unterschiedlicher Genres, es müsste nicht immer die Operette sein. Andrea Goecke brachte als Beispiel ein Angebot in Gardelegen mit. Dort würden mal Schlager, mal Zauberei, mal Operetten zu Kaffee und Kuchen serviert. Wenn solch ein Konzept in der Hansestadt in der Altmark funktioniere, sollte es doch auch in Magdeburg umsetzbar sein.

Kulturausschussvorsitzender Oliver Müller (Fraktion Die Linke) nahm die Bitte und Anregungen auf, Gesellschaftshaus-Leiter Gerth ließ den Hilferuf unkommentiert. Eine Antwort von ihm, die sich Andrea Goecke und Mitstreiterinnen gewünscht haben, blieb bis heute aus. Bei der jüngsten Stadtratssitzung fragte Anke Jäger (Die Linke) mit Blick auf die Unterschriftenübergabe nach, wie es um die Veranstaltung, aber auch um die zukünftige Ausrichtung des Hauses steht. Und, welchen Stellenwert Bürgerwünsche bei der Programmgestaltung haben. Auch dazu gibt es bislang keine Antwort.

Zwei Veranstaltungen noch bis zum Aus

Sicher ist: In diesem Jahr wird noch zweimal die „Operette zum Kaffee“ serviert: am 25. Oktober und am 13. Dezember im Gartensaal des Gesellschaftshauses. Jeweils ab 15 Uhr begeben sich Alenka Genzel und Frank Matthias mit Ronald Herold am Klavier einmal quer durch die Operettengeschichte. Dabei wird laut Ankündigung „gesungen, getanzt, gestritten und sich wieder versöhnt und das alles mit beliebter Musik aus Oper, Operette, Musical und Film und stets mit einem Augenzwinkern.“