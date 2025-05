Beliebtes Ausflugsziel Gefällte Bäume und kaputte Wanderwege unterm Schloss Wernigerode: Was Harz-Stadt nun unternimmt

Auf einem bei Spaziergängern beliebten Wanderweg am Schloss Wernigerode gibt es Probleme, warnt eine Wernigeröderin. Warum sie den Wald am Harzer Wahrzeichen kaum wiedererkennt und was die Stadt vorhat.