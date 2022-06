Der Magdeburger Rummel-Report zum Funpark auf dem Max-Wille-Platz

Magdeburg - Der Duft von Zuckerwatte, gebrannten Mandeln und Schmalzkuchen lag in der Luft auf dem Messeplatz am Rande des Stadtparks. Begleitet wurde er von der typischen Geräuschkulisse eines Rummels. Und der hält in diesem Jahr selbst in abgespeckter Version nahezu alles bereit, was zu einem Rummel gehört. Sowohl Jugendliche und Erwachsene, als auch Kinder können zwischen unterschiedlichen Angeboten wählen, mit einem 7D-Kino ist sogar eine Attraktion für die ganze Familie geschaffen. Einzig ein Riesenrad mag der Besucher des Funparks am Max-Wille-Platz vermissen.