Der Weihnachtsmann sucht eine Magdeburger Familie, der er eine Freude machen kann

Der Olvenstedter Weihnachtsmann sucht eine in Not geratene Familie, welcher er eine Überraschung machen kann. Dafür braucht er die Unterstützung der Magdeburger.

Magdeburg - Am liebsten möchte Rüdiger Jeziorski jedem Kind und jeder Familie eine Weihnachtsfreude machen. Seit mehr als einem Jahrzehnt mimt er in Olvenstedt den Weihnachtsmann. Dabei hat er nicht immer nur in glückliche Gesichter geschaut. Für Familien, die in Not geraten sind, ist die Weihnachtszeit besonders schwer.