Magdeburg. Immer wieder vergessen oder verlieren Reisende die unterschiedlichsten Gegenstände in den Zügen oder auf den Bahnhöfen der Deutschen Bahn. Vom Schlüssel bis zum Laptop ist alles dabei – auch Fahrräder. Knapp 2.700 Fundräder gibt es pro Jahr an deutschen Bahnhöfen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Deutschen-Presse-Agentur mitteilte. Diese werden zumeist nach einer Aufbewahrungszeit von mindestens zehn Wochen bei Vor-Ort-Auktionen versteigert.

Am gestrigen Dienstag fanden 30 dieser Fundräder am Magdeburger Hauptbahnhof einen neuen Besitzer. Ihr Zustand war dabei ganz unterschiedlich: Neben sehr gut erhaltenen Fahrrädern wurden beispielsweise auch Räder angeboten, die vor allem als Ersatzteilspender verwendet werden können.

Versteigerung von Rädern für jeden Geldbeutel

Insgesamt zog die Auktion rund 100 Schaulustige an. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen bot am Ende um die Fundräder mit. Einer von ihnen war Stefan Schmitz. „Ich hatte durch einen Artikel in der Volksstimme von der Auktion erfahren“, erzählt er. Er sieht die Versteigerung als eine gute Gelegenheit, um an ein solides Fahrrad zu kommen, aus dem man noch etwas machen kann. Während der Auktion ersteigerte er ein schwarzes Mountainbike für 100 Euro.

Stefan Schmitz ersteigerte bei der Auktion am Magdeburger Hauptbahnhof dieses schwarze Mountainbike. Foto: Tim Müller

Doch während der Versteigerung kamen oftmals auch Räder für den kleinen Geldbeutel unter den Hammer. Immer wieder fanden Fahrräder für 20 bis 40 Euro einen neuen Besitzer.

Was mit dem Erlös der Fundräder passiert

Das durch die Auktion zusammengekommene Geld wird zunächst auf einem Sperrkonto von der Bahn verwahrt. Sollten sich die früheren Eigentümer innerhalb von drei Jahren nicht melden, wird der Erlös für die Erneuerungen der Bahnhöfe genutzt oder fließt in Projekte. Die Versteigerung verlorener Fahrräder findet am Magdeburger Hauptbahnhof immer zweimal im Jahr statt.

Fundräder werden von der Bundespolizei vor der Versteigerung geprüft

Dabei arbeitet die Deutsche Bahn immer eng mit der Bundespolizei zusammen. Sollte sich nach einem halben Jahr niemand wegen des verlorenen Fahrrads gemeldet haben, prüft die Bundespolizei anschließend die Fahrgestelle und gibt die Räder für die Versteigerung frei.

Würde sich nach der Auktion einer der rechtmäßigen Besitzer doch noch melden, müsse das Rad erneut von der Bundespolizei geprüft werden. Für den Nachweis, dass es sich um das eigene Fahrrad handelt, reichen bereits kleine Merkmale und Kennzeichen des Rads wie Farbe, Marke oder Ort des Verlustes.