Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Ans Aufhören denkt er noch nicht. „Ich will noch zwei Jahre fliegen“, erzählt Hans Bertram. Gerade hat der 91-Jährige seinen gelben Doppeldecker aus der Garage auf dem Magdeburger Flugplatz gefahren und vor dem Flugplatzrestaurant geparkt. Bevor er abhebt, gibt er sich noch den kulinarischen Genüssen am Boden hin. Seit mehr als 60 Jahren hat er seine Fluglizenz. Der Traum vom Fliegen verfolgt ihn aber schon seit Kindheitstagen. Vor vier Jahren, als er vom Deutschen Sportluftfahrtverband die goldene Auszeichnung erhielt, war er bereits Deutschlands ältester Pilot. Und ist es immer noch. Dabei ist ein Flugschein gar nicht so günstig. Doch wie funktioniert das Fliegen in so hohem Alter?