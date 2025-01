Eine Woche, bis zu zehn Sportarten: Die Feriensportwoche soll in Magdeburg ein Comeback feiern. Wie es dazu gekommen ist.

Die Feriensportwoche in Magdeburg kehrt zurück

Kinder brauchen Bewegung. Fußball ist besonders beliebt bei den Jüngsten, wie hier ein Turnier von Magdeburger Horten zeigt. In der Feriensportwoche können sich Kids auch in anderen Sportarten austesten.

Magdeburg. - Die Winterferien haben begonnen. In dieser Woche müssen die Mädchen und Jungen in Magdeburg nicht die Schulbank drücken. Sie können sich erholen, oder auch austoben beim Sport. Damit sie ermutigt werden, sich mehr zu bewegen, wird die Feriensportwoche in der Landeshauptstadt neu aufgelegt. Bis die Corona-Pandemie für einen Stillstand sorgte, war sie fester Bestandteil im Sommerferienkalender.